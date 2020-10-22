Как маски защищают от коронавируса: результаты испытания

Обычная матерчатая маска на том, кто хочет защититься от заражения коронавирусом, снижает поглощение вируса при близком разговоре с инфицированным собеседником от 17 (наиболее вероятно) до 40% (если повезет).

Подогнанный респиратор класса FFP3 (№95) на обоих блокировал до 90% передачи патогена, выяснили во время уникального эксперимента с коронавирусом японские исследователи.

Статья выложена в mSphere, кратко о ней сообщил канал NHK.

Исследования проводились в Институте медицины при Токийском университете. В боксе были размещены увешанные изнутри датчиками головы манекенов: одна "выдыхала" воздух при имитации разговора и покашливания, насыщая его частицами вируса в аэрозоле и микрокаплях, другая – "вдыхала" его.

Когда маску надевали на "заразного", хирургическая трехслойная маска блокировала 50-70% передачи вируса незащищенной голове, а №95 "показывал еще более значительную защитную эффективность".

Куда больший уровень защиты подтвердился, когда маски были на обоих манекенах – "заразном" и "здоровом".

Смотрите таблицы со всеми результатами: одна и вторая.

Авторы отмечают: даже когда респиратор №95 был плотно прикреплен к лицу с помощью липкой ленты для большей герметичности, через него все равно проникало определенное количество частиц вируса.

Однако, подчеркивают они, пока неизвестно, приведет ли это небольшое количество вируса к болезни, будет ли она с легким течением, или же организм справится с этим количеством бессимптомно и "тихо" выработает иммунитет.

Даже если все будут в правильно надетых масках, пишут ученые, это не дает гарантий защиты, но шансы подхватить болезнь резко снижаются.

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