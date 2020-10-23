Как правильно питаться больным коронавирусом?

Что пить и есть во врем я острого периода коронавируса - рассказала диетолог Тиана Фиалкова.

Своими советами она поделилась на странице в Instagram.

Питание при коронавирусе





- Из еды отдавать предпочтение (в порядке важности): ягодам (особенно диким), фруктам, зелени, сырым овощам, проросткам, смузи, любые фруктово-овощные соки, термообработанным овощам, меду.





- Избегать максимально (в порядке важности): кофе и все с кофеином, животные и растительные жиры (масла в первую очередь, но орехи и семена тоже), животные продукты (мясо, рыба, морепродукты, сахар, яйца, все молочные продукты), хлеб и все мучное, крупы, соль.





- Полезно пить сельдереевый фреш. Можно в больших количествах, можно до 0.5 л. Имеет хороший противовирусной эффект. Лучше утром натощак. Но можно и в течение дня. Учитываем мл как за воду.





- Можно пить травяные чаи для разнообразия: тулси, гречишный, мятно-мелиссовый, ромашковый и др. Но, обращаю ваше внимание, - эффективнее будет разжижать кровь именно тепло-горячая лимонно-медовая вода.





- Можно для разнообразия пить хлорофилл с водой, тоже суммируйте в общее количество воды за день.



