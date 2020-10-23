Как правильно питаться больным коронавирусом?

Что пить и есть во врем я острого периода коронавируса - рассказала диетолог Тиана Фиалкова.
Своими советами она поделилась на странице в Instagram.
Питание при коронавирусе- Пить как можно больше тепло-горячей воды. Рекомендую с лимонным соком, медом и имбирем. Она лучше всего разжижает кровь. Но вы можете разнообразить воду, сделав из нее клюквенный или облепиховый морс (перебить в блендере ягоду с водой). Выпивать в сумме желательно воды в два раза больше обычного количества. Примерно 60 мл умножить на ваш вес.
Также детолог поделилась советами по лечению.
Лечение (можно применять только после обсуждения с лечащим врачом)
- - Витамин С (липосомальный или содиум аскорбат) - 1000-2000 мг 2-3 раза в день.
- - Витамин Д - 5000 Ме 2-3 раза в день.
- - Цинк - 30 мг 2-3 раза в день.
- - Йод - 200-1000 мкг в день.
- - Глутатион - до 1000 мг в день.
- - Монолаурин - 500 мг 3-6 раз в день.
- - Огневка (экстракт восковой моли) - по 20 капель 3 раза в день.
- - Трансфер фактор Кардио (гуглите, не herb) - по 2 капсулы 2-3 раза в день.
- - Чеснок - по 2 капсулы 2 раза в день.
- - EPA-DHA - 1000 мг в день.
- - Магний - 800-1000 мг/день.
- - АЦЦ Лонг - 600 мг 1 раз в день.
Из трав могут помочь: солодка, мелисса, гинкго-билоба, эхинацея, шиповник, девясил, мумие, исландский мох.