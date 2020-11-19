Поборовшие коронавирус, страдают нервным расстройствами

Все из-за ослабления иммунитета на фоне карантина, неуверенности в завтрашнем дне и снижении доходов.

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что психическими расстройствами страдает каждый пятый человек, который поборол коронавирус. Первое, что влияет на нервную систему — переживания. Если не овладеть этим, появится тревога, которая может перерасти в серьезную болезнь, сообщает Фраза, ссылаясь на ТСН.

«Произошла мировая катастрофа, это для нас всех стресс. Люди думают, что не знаю, что будет завтра. Наша нервная система реагирует на это. Это о напряжении, острый стресс», — пояснила психолог Оксана Волошина.

Врач объясняет, что в результате постоянных переживаний могут возникнуть гипертония, развиться диабет, аритмия, сонливость, могут появиться проблемы с щитовидной железой. При наличии хронических болезней, сейчас они могут обостриться. Поскольку иммунитет ослаблен, пациент на 65% чувствительнее к коронавирусу, чем другие.

«Как только пациент приходит с неврологическими жалобами, одной из проблем точно будет — нарушение сна. Врач должен направить в лабораторию сна. Это стандарт в Европе и Америке», — объясняет Юрий Подгорецкий, сомнолог.

Нормализовать нервную систему, усталость и много других проблем, через несколько недель может сон.

Вячеслав Фокин имеет серьезные проблемы со сном, а вспоминает начиналось все с того, что он просыпался посреди ночи и не мог уснуть. Уже к обеду появлялась усталость, раздражение и головные боли, которые усилились на карантине.

В специализированной лаборатории специалисты установили, что к проблеме привели плохие привычки, которые нарушают все биоритмы. Усилила проблему на карантине и привычка заниматься делами с кровати.

«Стараться избегать перед сном просмотров на мониторах телевизоров, компьютеров, смартфонов. Потому что мозг воспринимает искусственный свет как естественный, что может приводить к так называемому рефлексу страха кровати, или страха невозможности уснуть», — отмечают специалисты.

Во время исследования у Вячеслава обнаружили сбой в дыхании, нарушение работы сердца, и неполучение мелатонина — гормона счастья.

Врачи говорят, что на ранних стадиях ситуацию можно исправить и без лекарств. Но с нормальным сном, полноценным и не ночным питанием, физической активностью и позитивным мышлением. В противном случае, не следует медлить с обращением к врачам.