14 декабря состоится солнечное затмение: что нужно знать

В понедельник, 14 декабря, произойдет солнечное затмение - последнее из шести затмений в 2020-м. Кроме того, оно закроет декабрьский коридор затмений.

Затмение начнется в 18:13 по киевскому времени, но наблюдать его на территории нашей страны будет нельзя. Практически одновременно, в 18:16, начнется и последнее в этом году новолуние. Молодая Луна будет проходить перед диском Солнца в течение 24 минут. Полная фаза затмения будет длиться 130 секунд и пройдет над Чили и Аргентиной. Жители этих стран смогут наблюдать событие во всей красе.

Астрологи говорят, что этот период является очень мощным в энергетическом плане. Действие этого солнечного затмения будет наблюдаться до 18 декабря. Так как событие произойдет в знаке Стрельца, то именно представителей данного знака затронет в первую очередь. В их жизни может произойти знаковое событие, они будут вовлечены в различные активные процессы. Не стоит в этот день принимать важные или кардинальные решения – потом изменить их станет невозможно.





Последнее солнечное затмение 2020 года – период серьезных трансформаций. Стоит пересмотреть свои планы и приоритеты, составить списки целей и желаний, освободиться от внутреннего напряжения и убрать барьеры. Этот день станет положительным для тех, кто нацелен на позитив и добро.





Не стоит 14 декабря совершать крупные финансовые операции. Нежелательно начинать новые проекты и дела, особенно, если есть сомнения в собственных силах. Уделите внимание размышлениям, переоценке ценностей и построению планов.





Весь день будет эмоционально напряженным. Сохраняйте спокойствие в любых ситуациях, откажитесь от общения с большим количеством людей. Чувства и эмоции будут на пределе, конфликты и ссоры могут возникнуть на ровном месте. 14 декабря – день, когда не нужно начинать новые дружеские, деловые, романтические отношения, не стоит ходить на свидание.





Астролог Юлия Погорельченко также посоветовала на своей странице в Инстаграм, чем лучше заняться в день солнечного затмения.





Затмение 2020 – что стоит делать:





- Строить далеко идущие планы;

- Находиться дома, в кругу семьи или в месте силы;

- Снизить нагрузку на пищеварительную систему;

- Больше отдыхать;

- Беречь сердечно-сосудистую и нервную системы.





Что касается новолуния 14 декабря, Погорельченко отмечает, что в этот период более чувствительными становятся женщины и дети, а также активизируются "доброжелатели" и сплетники. В то же время новолуние идеально для составления планов на месяц, для визуализации, медитации и мечтаний. Заберитесь в укромное местечко и пофантазируйте





- Стрелец в свою очередь отвечает за масштаб и широту, поэтому хорошо в эти составлять себе путь на долгий период, видеть начало и итог, к которому вы хотите прийти. Отлично, если это будет обучение своё или кого-то, найти своего наставника, стать наставником другому человеку, - советует астролог.