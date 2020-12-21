21 декабря произойдут уникальные астрологические события

21 декабря 2020 года - очень необычная дата. В этот уникальный день Меркурий перешел в земной знак Козерога, а в 12:03 - Солнце. То есть, начнется зимнее солнцестояние.

А в 20:18 произойдет соединение Сатурна и Юпитера в первом градусе Водолея, которым управляет Уран. Поэтому всем мы в следующие 20 лет будем жить по условиям Водолея, то есть, совсем по-другому, иначе, отлично от того, как было в предыдущие 20 лет. В 2000 году соединение Юпитера и Сатурна было в Тельце и материальные ценности были в приоритете. Об этом рассказала астролог Марина Скади (Соколова).

- Меркурий - самая близкая к Солнцу планета, она отвечает за логическое мышление, коммуникации, способность получать, обрабатывать и передавать информацию. С 21 декабря 2020 года по 8 января 2021 года Меркурий движется по знаку Козерога, которым управляет Сатурн – Хранитель Времени, планета ограничений, норм и правил. Этот транзит Меркурия приведет наши мысли в порядок – мы будем подходить к решению вопросов более практично и прагматично, учитывать все детали и принимать верные решения. В этот период не стоит торопиться и делать поспешные выводы. Результат приходит медленно - за счет собственных усилий и способностей. В деловых переговорах не следует выходить за рамки конкретной установленной темы, нужно соблюдать субординацию и придерживаться формальных правил. Это прекрасная возможность подумать и осознать все, что связано с вопросами карьеры, профессионального развития, репутации и социальных достижений, - отметила она.

В виду своей исключительности, 21 декабря - отличное время для проведения практик, которые помогут улучшить жизнь. В этот день не стоит оставаться в одиночестве, лучше провести его в кругу семьи, друзей или близких. Либо просто погулять, посетить интересные места, с кем-то познакомьтесь.

- Предки в древности верили, что если соблюсти все традиции этого дня – год будет удачным. По славянским поверьям, в это время происходила борьба Тьмы и Света, но в итоге Свет побеждал и Мир обновлялся. Во всех культурах день зимнего Солнцестояния считался наиболее благоприятным для проведения различных обрядов и ритуалов. Энергетика обновления и перехода от Тьмы к Свету способствует тому, чтобы избавиться от всего ненужного и привлечь желаемое в свою жизнь. День подходит для создания намерений, связанных с темой обновления, закладывания новых личных циклов и планирования, определения своей роли в обществе. Внимательно отслеживайте всю информацию, которая поступает к вам - скорее всего она окажется важной и полезной для вас в дальнейшем, - считает Скади.

День 21 декабря 2020 года знаменован началом нового социального цикла – раз в 20 лет бывает соединение социальных планет - Юпитера и Сатурна. Предыдущее соединение было в знаке Тельца в 2000 году. В течение этих 20 лет весь мир жил по принципу Тельца – копить, иметь, владеть.

- Но в 2021 приоритеты меняются, следующие 20 лет мы будем жить по другим принципам - это духовные ценности, истина, объединение людей, свобода, равенство, братство. Водолей – знак воздушной стихии, управляется Ураном, связан с информацией и современными технологиями – все это получит свое максимальное развитие. Уран, управитель Водолея, движется по знаку своего падения – по Тельцу, будет здесь до 2026 года, а это значит, что деньги можно заработать, стать успешным и независимым только в том случае, если умеешь пользоваться интернет-пространством. Социальные сети, YouTube и "Телеграм"-каналы просто необходимы, чтобы не остаться на обочине жизни. Уход от старых шаблонов и стандартов, что является довольно сложным для многих, внедрение оригинальных идей, стремление к достижению цели, преодолевая препятствия – все это принесет успех. Главное, не отказываться от намеченных целей, хотя внешнее сопротивление будет огромным - ведь в 2021 Уран, управитель Водолея, в напряженном аспекте с Сатурном и Юпитером, - посоветовала астролог.

Но в то же время в течение следующих 20 лет обострится социальное напряжение, представителям разных поколений будет сложнее понять друг друга. При этом сторонники консервативного подхода рискуют многое потерять.



