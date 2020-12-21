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21 декабря 20, 13:27
Впервые за 800 лет в небе появится "Вифлеемская звезда"
Вифлеемская звезда
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В день зимнего солнцестояния произойдет великое соединение Юпитера и Сатурна.

Впервые за 800 лет можно будет наблюдать в небе, как две планеты сольются воедино. Вечером 21 декабря произойдет самое сильное сближение Юпитера и Сатурна. Они будут так близко друг к другу, что будут казаться с Земли одной яркой точкой. Это явление называется также "Рождественской звездой" или "Вифлеемской звездой".

Уникальном сегодняшнего события в том, что такое близкое расположение Юпитера и Сатурна было лишь 800 лет назад. И в ближайшем будущем - не будет. В последний раз подобное происходило 4 марта 1226 года, а в следующий раз произойдет не раньше 15 марта 2080 года.

Кроме того, появление яркой "звезды" из двух планет накануне католического Рождества (25 декабря) заставило многих думать, что именно соединение Юпитера и Сатурна описано в Новом завете как Вифлеемская звезда, которая возвестила о рождении Иисуса Христа 2020 лет назад.

Сатурн и Юпитер уже находятся рядом. Наблюдать за ними можно каждый вечер, когда на небе нет туч. Однако визуально именно 21 декабря они будут ближе всего. Увидеть "Вифлеемскую звезду" можно около линии горизонта на юго-западе.

Невооруженным глазом всю красоту не рассмотреть, поэтому лучше всего вооружиться мощным биноклем или телескопом и смотреть в небеса с высокой точки и подальше от городов.

Если же погода и возможности не позволяют этого сделать - посмотреть на танец Юпитера и Сатурна можно благодаря онлайн-трансляциям.

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kp.ua
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