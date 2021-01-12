Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.24
USD
28.14
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
11 января 21, 23:35
Первое новолуние 2021 выпало на Старый Новый год
keyf
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Чем лучше всего заняться в этот день и как подготовиться?

Первое в 2021 году новолуние произойдет в среду утром, 13 января,. В этот день наступит первый лунный день нового месяца. Новая фаза Луны начинается в 7:01 утра по киевскому времени в знаке Зодиака Козерог.

Астролог Юлия Погорельченко рассказала 11 января на своей странице в Инстаграм, когда именно в эти лунные сутки наступит самое подходящее время для стратегического планирования на ближайший месяц. Новолуние - лучший момент доя  выстраивания планов и придумывания себе новых жизненных проектов, но подходит не любое время..

- Новолуние идеально для составления планов на месяц, для визуализации, медитации и мечтаний. Заберитесь в укромное местечко и пофантазируйте. Важно!!! Мечтаем с 7:01 до 9:22 (так как далее Луна без курса), - предупреждает астролог.

Она просит также не забывать, что новолуние - это своеобразный период, когда ты чувствуешь, что нет сил ни на что, нет активности и желания что-то делать, но эмоции бьют через край и устроить разборки ничего не мешает. В этот период более чувствительными становятся женщины и дети, а также активизируются "доброжелатели" и сплетники.

Новолуние в январе 2021, кроме того, является очень хорошим временем для очищения и медитации. Астролог также напоминает, что в день новолуния и два дня после него следует сохранять положительный настрой и исключить все жалобы и недовольство жизнью.

Как подготовиться и что делать

Погорельченко объясняет, что Козерог - это "про структуру и карьерную лестницу". У многих поднимутся вопросы, связанные с работой и профессиональной реализацией. 

- Что хорошо делать в этот период - составлять бизнес планы, расписывать цели, если не сделали этого в удачные дни декабря. Можно цели расписывать на шаги. Предпринимать активные действия лучше через несколько дней, когда Луна наберёт энергию. А пока что задумайтесь - чего вы хотите в своей работе (улучшить, стабилизировать, сменить, кардинально поменять сферу), - советует она.

Перед наступлением собственно новолуния, 12 января, астролог предлагает провести ритуал очищения. Избавляться надо от всего ненужного, а это:

- люди 
- мысли 
- эмоции
- привычки 
- вещи

"Чистить", по заветам Погорельченко, надо все - помещение, рабочее место, компьютер, телефон.

- Очищенные и вдохновлённые проводим первые лунные сутки так, как хотим, чтобы прошёл весь месяц, - резюмирует астролог.

Ранее метеорологи дали советы, как лучше подготовиться к морозам, которые придут к нам перед Крещением.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2021 год Быка по году рождения

 

 

 

 
kp.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей