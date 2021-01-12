Первое новолуние 2021 выпало на Старый Новый год

Первое в 2021 году новолуние произойдет в среду утром, 13 января,. В этот день наступит первый лунный день нового месяца. Новая фаза Луны начинается в 7:01 утра по киевскому времени в знаке Зодиака Козерог.

Астролог Юлия Погорельченко рассказала 11 января на своей странице в Инстаграм, когда именно в эти лунные сутки наступит самое подходящее время для стратегического планирования на ближайший месяц. Новолуние - лучший момент доя выстраивания планов и придумывания себе новых жизненных проектов, но подходит не любое время..

- Новолуние идеально для составления планов на месяц, для визуализации, медитации и мечтаний. Заберитесь в укромное местечко и пофантазируйте. Важно!!! Мечтаем с 7:01 до 9:22 (так как далее Луна без курса), - предупреждает астролог.

Она просит также не забывать, что новолуние - это своеобразный период, когда ты чувствуешь, что нет сил ни на что, нет активности и желания что-то делать, но эмоции бьют через край и устроить разборки ничего не мешает. В этот период более чувствительными становятся женщины и дети, а также активизируются "доброжелатели" и сплетники.

Новолуние в январе 2021, кроме того, является очень хорошим временем для очищения и медитации. Астролог также напоминает, что в день новолуния и два дня после него следует сохранять положительный настрой и исключить все жалобы и недовольство жизнью.

Погорельченко объясняет, что Козерог - это "про структуру и карьерную лестницу". У многих поднимутся вопросы, связанные с работой и профессиональной реализацией.

- Что хорошо делать в этот период - составлять бизнес планы, расписывать цели, если не сделали этого в удачные дни декабря. Можно цели расписывать на шаги. Предпринимать активные действия лучше через несколько дней, когда Луна наберёт энергию. А пока что задумайтесь - чего вы хотите в своей работе (улучшить, стабилизировать, сменить, кардинально поменять сферу), - советует она.

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Перед наступлением собственно новолуния, 12 января, астролог предлагает провести ритуал очищения. Избавляться надо от всего ненужного, а это:

- мысли

- эмоции

- привычки