Врач назвала самые неприметные симптомы COVID-19

Опасность коронавируса заключается не только в его последствиях и форме, в которой переносит его человек, но и в симптомах, на которые мы обычно не обращаем внимание. Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг назвала симптомы коронавируса, на которые обычно не обращают внимания.

По словам врача, в ходе второй волны инфекции стали чаще проявляться более легкие симптомы, например головные боли и боли в горле.

Осэй-Боатенг отметила, что на такие признаки люди зачастую не обращают внимания.

Когда зараженные поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми, добавила врач.