Доктор Комаровский: Можно ли повторно заболеть коронавирусом

Тема коронавируса остается актуальной уже год как. В то время, как часть человечества боится заразится впервые вирусом, те, кто уже перенес ковид, начитаясь новостей, бояться заболеть во второй раз.
Один из подписчиков доктора Евгения Комаровского очень переживает по этому поводу, поэтому решил спросить у врача неужели иммунитета к коронавирусу может не быть, несмотря на перенесенную болезнь.
В своем Инстаграме Евгений Олегович ответил, насколько реально повторное заражение и заболевание коронавирусом.