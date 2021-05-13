Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.41
USD
27.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
13 мая 21, 10:25
Полет вертолета на Марсе в 3D: видео с эффектом присутствия
Марс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Теперь можно посмотреть полет мини-вертолета Ingenuity на Марсе в 3D: появилось видео NASA с эффектом присутствия на Красной планете

Инженеры Аэрокосмического управления США визуализировали третий полет мини-вертолета Ingenuity на Красной планете в 3D: тогда аппарат поднялся на пять метров, улетел в сторону на 50 м и вернулся в исходную точку. Об этом пишут операторы миссии в Лаборатории реактивного движения NASA.

"Теперь это все равно что стоять на поверхности Марса рядом с ровером Perseverance и наблюдать за полетом воочию", – говорится в сообщении.

Расположенный на главной мачте марсохода сканер Mastcam-Z с двумя камерами и масштабированием обеспечивал нужный для создания 3D-визиуализации обзор. Кадры видео были перепроецированы для оптимизации просмотра в виде анаглифа, изображения, видимого в 3D при просмотре в очках с цветовой фильтрацией.

NASA показало также, как можно создать собственные 3D-очки за несколько минут.

В четвертом полете 30 апреля вертолет преодолел 266 м, а в пятом 7 мая дрон совершил первую вылазку без возвращения в исходную точку, пролетев 129 м и поднявшись на 10 м над своей новой посадочной площадкой.


NASA также показало видеозапись с аудио звука от лопастей вертолета.

СПРАВКА. Ingenuity использует вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты. Оснащенность – HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, передатчик данных на ровер. Энергию берет от солнечных панелей. Планируется до пяти полетов. Масса 1,8 кг, высота на опорах 0,8 м, диаметр винтов 1,2 м (до ~2537 оборотов в минуту), объем шасси 14 см3, мощность 220 Вт, батарея 35-40 Вт⋅ч; время полета до 90 с, радиус до 300 м, высота до 10 м; макс. скорость: горизонтальная 10 м/с, вертикальная 3 м/с. Стоимость проекта ~$85 млн. Марсианский вертолет в полете снял ровер Perseverance: разглядеть его непросто. "Вероятно, многие погибнут". Начало покорения Марса не обойдется без жертв, считает Маск. Золотое зеркало телескопа Джеймс Уэбб прошло последний тест перед запуском в космос: видео. В декабре 2020 года зонд NASA New Horizons с расстояния почти в 50 а.е. от Солнца сфотографировал участок звездного поля, где летит Voyager 1.
liga.net
Ещё по теме:
Можно ли быть вакцинированным и заразным?
Байден стал 46-м президентом США. ФОТОрепортаж
Сколько придется ждать окончательной победы над Covid
Куда нас пустят отдохнуть этим летом?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новые потрясающие снимки Юпитера
Лента новостей