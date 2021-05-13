Полет вертолета на Марсе в 3D: видео с эффектом присутствия

Инженеры Аэрокосмического управления США визуализировали третий полет мини-вертолета Ingenuity на Красной планете в 3D: тогда аппарат поднялся на пять метров, улетел в сторону на 50 м и вернулся в исходную точку. Об этом пишут операторы миссии в Лаборатории реактивного движения NASA.

"Теперь это все равно что стоять на поверхности Марса рядом с ровером Perseverance и наблюдать за полетом воочию", – говорится в сообщении.

Расположенный на главной мачте марсохода сканер Mastcam-Z с двумя камерами и масштабированием обеспечивал нужный для создания 3D-визиуализации обзор. Кадры видео были перепроецированы для оптимизации просмотра в виде анаглифа, изображения, видимого в 3D при просмотре в очках с цветовой фильтрацией.

NASA показало также, как можно создать собственные 3D-очки за несколько минут.

В четвертом полете 30 апреля вертолет преодолел 266 м, а в пятом 7 мая дрон совершил первую вылазку без возвращения в исходную точку, пролетев 129 м и поднявшись на 10 м над своей новой посадочной площадкой.



