Hubble запечатлел сотни галактик на одном фото

Исследователи Европейского космического агентства получили фотографию гигантского кластера галактик. Снимок опубликован на сайте телескопа Hubble, который сделал это фото.

Космическое устройство запечатлело скопление галактик под названием ACO S 295.

Отмечается, что на изображении зафиксированы галактики всех возможных форм и размеров: от огромных спиралей до размытых эллипсов.

"Помимо размеров, этот "галактический зверинец" может похвастаться множеством ориентаций: некоторые спиральные галактики расположены почти "лицом", а некоторые - "с ребра", они видны как тонкие полосы света", - говорится на сайте телескопа.





Исследователи отмечают, что сам кластер расположен в центре изображения как визуально, так и физически. Это - огромная масса скопления галактик, которая гравитационно линзировала фоновые галактики.