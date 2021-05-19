Ученые создали первую действенную терапию от коронавируса

Ученые разработали экспериментальную противовирусную терапию прямого действия для лечения COVID-19. Об этом заявили в университете Гриффита во вторник, 18 мая.

Исследование проводилось международной группой ученых из Института здоровья Мензиса в Квинсленде при Университете Гриффита (Австралия) и из медцентра City of Hope (США).

В антивирусном подходе следующего поколения использовалась технология подавления генов РНК, которая называется миРНК (малые интерферирующие РНК) для прямой атаки на геном вируса, которая останавливает репликацию вируса, а также липидные наночастицы, разработанные в Университете Гриффита и City of Hope, чтобы доставить миРНК в легкие - критический очаг инфекции.

"Лечение вирусспецифического миРНК снижает вирусную нагрузку на 99,9%", - заявили ученые.

Пока терапию испытали на инфицированных мышах. Лечение улучшило их выживание и динамику выздоровления. У выживших и вылечившихся мышей в легких не было обнаружено ни одного вируса.

По словам профессора Кевина Морриса, лекарства пригодны для лечения всех бетакоронавирусов, как SARS (SARS-CoV-1) и SARS-CoV-2, а также других новых вариантов, которые могут возникнуть в будущем, потому что терапия нацелена на ультраконсервативные области вирусных геномов. Наночастицы стабильны при температуре 4°C в течение 12 месяцев и при комнатной температуре более месяца, поэтому агент может быть использован при отсутствии специальных условий хранения.

Напомним, что ранее ученые обнаружили гены уязвимости для коронавируса. Эксперты предупреждают, что носители генетических вариантов SLC6A20, ERMP1, FCER1G и CA11 имеют высокий риск развития коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik. Эпидемиологи из разных стран заметили множество несоответствий в представленных российскими учеными данных, а также ряд необычных и подозрительных совпадений.