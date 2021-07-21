Риски заражения, госпитализации и смерти от COVID: таблица

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали таблицу со сравнением рисков заразиться, попасть в больницу и умереть от COVID-19 в зависимости от возраста.

Сравнивали с контрольной группой – 18-29 лет. Она была выбрана, поскольку на нее приходилось наибольшее совокупное количество случаев ковида по сравнению с другими возрастами.

Как интерпретировать данные таблицы. Коэффициент 1x означает отсутствие разницы по сравнению с возрастной категорией 18–29 лет.

Например, по сравнению с 18–29-летними, риск смерти в четыре раза выше среди 30–39-летних и в 600 раз – среди тех, кому 85 лет и больше.

Либо, например, в возрасте 75-84 лет риски заразиться такой же, но риск попасть на госпитализацию – выше в 9 раз, а риск умереть от коронавируса – в 230 раз.

Показатели высчитаны по всем случаям, о которых сообщили государственные и территориальные юрисдикции США по состоянию на 12 июля 2021 года.

Знаменатели, использованные для расчета коэффициентов, основаны на данных о смертях в 2019 году. Логично, что даже без коронавируса риск умереть в ближайшем будущем тем выше, чем старше человек.