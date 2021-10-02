Врач рассказала о вакцинации для аллергиков

Наличие аллергии у человека не является противопоказанием для прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 октября, заявила медицинский эксперты UNICEF Екатерина Булавинова в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.





"Людям с аллергией, с поллинозом, с любой аллергией можно вакцинироваться. Вакцинировать не будут только того, у кого был анафилактический шок на первую дозу вакцины от COVID-19. Всем остальным вакцинироваться можно и нужно", - отметила она.





Булавинова добавила, что также важно не заразиться COVID-19 в очереди на вакцинацию.





Эксперт настаивает на необходимости проведения вакцинации в просторных помещениях и соблюдения там всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.





Она также подчеркнула, что в случае заражения важно не заниматься самолечением и следовать только рекомендациям своего лечащего врача.



