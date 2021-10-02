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2 октября 21, 09:50
Врач рассказала о вакцинации для аллергиков
вакцина
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Эксперт настаивает на необходимости проведения вакцинации в просторных помещениях и соблюдения там всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.
Наличие аллергии у человека не является противопоказанием для прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 октября, заявила медицинский эксперты UNICEF Екатерина Булавинова в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

"Людям с аллергией, с поллинозом, с любой аллергией можно вакцинироваться. Вакцинировать не будут только того, у кого был анафилактический шок на первую дозу вакцины от COVID-19. Всем остальным вакцинироваться можно и нужно", - отметила она.

Булавинова добавила, что также важно не заразиться COVID-19 в очереди на вакцинацию.

Эксперт настаивает на необходимости проведения вакцинации в просторных помещениях и соблюдения там всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

Она также подчеркнула, что в случае заражения важно не заниматься самолечением и следовать только рекомендациям своего лечащего врача.

Источник: https://korrespondent.net/
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