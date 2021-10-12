Европа может одобрить еще один препарат от COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на регистрацию препарата от коронавируса швейцарской компании Roche. Лекарство предназначено для лечения больных коронавирусной инфекцией от 12 лет и старше. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает пресс-служба EMA.





"EMA начало рассмотрение заявки на получение разрешения на продажу комбинации моноклональных антител Ronapreve", - говорится в сообщении.





В агентстве отметили, что заявку на регистрацию подала швейцарская фармацевтическая компания Roche. Препарат разработан совместно с американским производителем Regeneron Pharmaceuticals.





Указано, что препарат можно применять людям с высоким риском заражения, например тем, кто живет в доме с инфицированным человеком.





"EMA оценит преимущества и риски Ronapreve в сжатые сроки и вынесет заключение в течение двух месяцев", - отмечается в релизе агентства.



