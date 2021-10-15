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Новости
Наука
15 октября 21, 12:42
В Китае запустили спутник для наблюдения за Солнцем
В Китае запустили спутник для наблюдения за Солнцем
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На борту этой же ракеты-носителя в космос также были отправлены 10 малых спутников, включая экспериментальный спутник.
Китай в четверг, 14 октября, успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии. Об этом сообщает Синьхуа.

Отмечается, что спутник был запущен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2D с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Он успешно вышел на заданную орбиту.

На борту этой же ракеты-носителя в космос также были отправлены 10 малых спутников, включая экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы на орбите и экспериментальный спутник - звено спутниковой группировки для коммерческого метеорологического зондирования.

Источник: https://korrespondent.net/
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