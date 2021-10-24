При каком симптоме COVID-19 нужно срочно обращаться к врачу

Больным коронавирусом, которые в течение 5 дней не могут "сбить" высокую температуру, следует немедленно обращаться к семейному врачу. Особенно, если температура не спадает после приема нестероидных противовоспалительных жаропонижающих средств.

Об этом заявила заведующая Центра терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Марта Сайко. Она призвала ни в коем случае не заниматься самолечением COVID-19.

"Тех больных, у которых быстро поднимается температура тела и она постоянно удерживается, также прошу обращаться к семейному врачу. Потому что это признак того, что идет поражение легких", – сказала специалист.

По ее словам, если с этим ничего не делать, то могут быть большие повреждения легочной ткани, и тогда людей госпитализируют в тяжелом состоянии.

"Ибо повреждения легочной ткани приводит к тому, что у больных наступает кислородная недостаточность. Поэтому те, у кого температура сохраняется более 5 дней – обращайтесь к врачу", – подчеркнула Сайко.

Она заверила, что методы "народной медицины" не помогают при лечении коронавируса.

"Не занимайтесь самолечением. Должно быть базовое лечение, назначенное семейным врачом. Не покупайте в аптеке антибиотиков разных поколений. Есть протокол, по которому лечат COVID-19. Потому что люди, которые лечатся самостоятельно, потом попадают к нам с различными осложнениями", – добавила врач.

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