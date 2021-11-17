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Новости
Наука
17 ноября 21, 12:11
О приятном способе избежать старческого слабоумия и инсульта
кофе
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Употребление кофе и чая связали со снижением риска старческого слабоумия.

Ежедневное употребление 2-3 чашек кофе или 3-5 стаканов может снижать риск старческого слабоумия на 28%, а ишемического инсульта - на 32%. К такому выводы пришли ученые из Тяньцзиньского медицинского университета (Китай), их исследование опубликовал научный журнал PLOS Medicine.

Исследователи статистически проанализировали данные биобанка Великобритании (UK Biobank) о 365 тыс. британцев, которые отдали на анализ свою ДНК, прошли медосмотр и рассказали о предпочтениях в еде и вредных привычках. В том числе и употреблении чая и кофе.

Оба напитка благотворно влияли на здоровье мозга людей в возрасте 50-74 лет: Показатели деменции и кровоизлияний в мозг были лучше чем у тех, кто их не пил:

- риск старческого слабоумия - 28% ниже; 
- инсульта - на 32%.

Ученые подчеркивают, что связь кофе и чая с инсультом и деменцией была нелинейной.

Кофе и чай - одни из самых популярных напитков как в Великобритании, так и во всем мире. Кофе содержит кофеин и является богатым источником антиоксидантов и других биологически активных соединений.

Чай, содержащий кофеин, полифенолы катехина и флавоноиды, играет нейропротекторную роль, такую ​​как антиоксидантный стресс, противовоспалительное действие, ингибирование агрегации бета-амилоида и антиапоптотический эффект.
Podrobnosti
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