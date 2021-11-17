О приятном способе избежать старческого слабоумия и инсульта

Ежедневное употребление 2-3 чашек кофе или 3-5 стаканов может снижать риск старческого слабоумия на 28%, а ишемического инсульта - на 32%. К такому выводы пришли ученые из Тяньцзиньского медицинского университета (Китай), их исследование опубликовал научный журнал PLOS Medicine.

Исследователи статистически проанализировали данные биобанка Великобритании (UK Biobank) о 365 тыс. британцев, которые отдали на анализ свою ДНК, прошли медосмотр и рассказали о предпочтениях в еде и вредных привычках. В том числе и употреблении чая и кофе.

Оба напитка благотворно влияли на здоровье мозга людей в возрасте 50-74 лет: Показатели деменции и кровоизлияний в мозг были лучше чем у тех, кто их не пил: