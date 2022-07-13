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13 июля 22, 11:36
На орбиту запустили секретную аппаратуру для Пентагона и ЦРУ
Wise One Looks Ahead
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Миссия под названием Wise One Looks Ahead: в космос летит секретная аппаратура для Пентагона и ЦРУ.

13 июля в 09:30 по Киеву с полуострова Махия в Новой Зеландии состоялся пуск ракеты Electrоn компании Rocket Lab с миссией Wise One Looks Ahead ("Мудрый смотрит вперед", перевод крылатой фразы Sapiens qui prospicit).

Это первый из двух последовательных запусков для Национального разведывательного управления США (NRO), организации межведомственного подчинения Пентагона и ЦРУ.

Второй пуск состоится, как предполагается, спустя 10 дней. Сегодняшняя миссия NROL-162 стартует со стартового стола "A", а запуск миссии Antipodean Adventure (NROL-199) запланирован с площадки "B" не ранее 22 июля.

Обе миссии несут аппаратуру в интересах нацбезопасности США, спроектированную, построенную и эксплуатируемую NRO в сотрудничестве с Минобороны Австралии.

Как указывает компания в пресс-релизе, малые спутники (их количество, параметры и задачи не сообщаются) помогут NRO "предоставлять важную информацию правительственным учреждениям и лицам, принимающим решения и отслеживающим международные проблемы".

"Данные и изображения из нужного места в нужное время могут... выявить перемещения войск", – заявлено одной из целей миссий. В компании напомнили, что ранее в этом году они запустили спутник, который мониторит ситуацию над Украиной для американских поставщиков коммерческих изображений BlackSky.

Ракету Rocket Lab уже использовали для аналогичных миссий: аппаратура NROL-151 (RASR-1) была успешно отправлена в космос в начале 2020-го, а RASR-2 – в июне того же года.

Через 60 минут после старта полезная нагрузка будет отсоединена от разгонного блока. Контролируемое возвращение первой ступени не планируется.

На патчах миссии – австралийский клинохвостый орел и плащеносная ящерица. Это символизирует партнерство NRO с МО Австралии.


28 июня Rocket Lab запустила к Луне аппарат CAPSTONE: он проложит путь к возвращению туда людей. 

12 июля президент США Байден показал первое фото глубин космоса с телескопа "Джеймс Уэбб". Спустя несколько часов NASA выложило остальные.
liga.net
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