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15 августа 22, 23:06
Потужна магнітна буря на тиждень накриє Землю
магнитные бури
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Як вона вплине на здоров’я — поради лікарки.
Коли очікувати найдовшу та найпотужнішу магнітну бурю серпня?

Вже скоро Землю накриє чергова магнітна буря. Це буде найдовша та найпотужніша буря у серпні 2022 року. Як вона вплине на здоров’я, розказує лікарка у "Сніданку з 1+1".

Коли буде найпотужніша магнітна буря серпня 2022

Найдовша, найпотужніша та найсильніша магнітна буря останнього літнього місяця 2022 року очікується 16-22 серпня. Вона триватиме цілий тиждень, а її пік настане  20 серпня. Настільки тривалі бурі бувають вкрай рідко, тож краще завчасно до неї підготуватися.

Найдовша магнітна буря серпня: як вона вплине на здоров’я

На сонці зафіксували нову сонячну пляму, а це означає, що варто очікувати великої сонячної активності, зокрема, спалахів плазми. Ця активність, як і сама сонячна пляма буде спрямована до Землі, тому найближчий тиждень варто очікувати геомагнітну бурю. Зазвичай вона впливає на роботу космічної техніки, але також є і стала думка, що геомагнітні бурі впливають на здоров'я людей. У цей період може збільшуватись кількість інфарктів і інсультів, тому лікарі радять слідкувати за собою, за режимом дня, не порушувати його і не перенавантажувати себе.

Що робити під час магнітної бурі: поради лікаря

Сімейна лікарка у "Сніданку з 1+1" радить:

- дотримуватись режиму сну і відпочинку
- не сидіти до ранку у гаджетах
- обираємо час, коли читаємо новини, дозуємо інформацію
- працюємо, відпочиваємо, займаємось справами
- не забуваємо про прийом ліків
- не забуваємо про фізичні вправи

Джерело: 1plus1.ua
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