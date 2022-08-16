Потужна магнітна буря на тиждень накриє Землю

Коли очікувати найдовшу та найпотужнішу магнітну бурю серпня?





Вже скоро Землю накриє чергова магнітна буря. Це буде найдовша та найпотужніша буря у серпні 2022 року. Як вона вплине на здоров’я, розказує лікарка у "Сніданку з 1+1".





Коли буде найпотужніша магнітна буря серпня 2022





Найдовша, найпотужніша та найсильніша магнітна буря останнього літнього місяця 2022 року очікується 16-22 серпня. Вона триватиме цілий тиждень, а її пік настане 20 серпня. Настільки тривалі бурі бувають вкрай рідко, тож краще завчасно до неї підготуватися.





Найдовша магнітна буря серпня: як вона вплине на здоров’я





На сонці зафіксували нову сонячну пляму, а це означає, що варто очікувати великої сонячної активності, зокрема, спалахів плазми. Ця активність, як і сама сонячна пляма буде спрямована до Землі, тому найближчий тиждень варто очікувати геомагнітну бурю. Зазвичай вона впливає на роботу космічної техніки, але також є і стала думка, що геомагнітні бурі впливають на здоров'я людей. У цей період може збільшуватись кількість інфарктів і інсультів, тому лікарі радять слідкувати за собою, за режимом дня, не порушувати його і не перенавантажувати себе.





Що робити під час магнітної бурі: поради лікаря





Сімейна лікарка у "Сніданку з 1+1" радить:





- дотримуватись режиму сну і відпочинку

- не сидіти до ранку у гаджетах

- обираємо час, коли читаємо новини, дозуємо інформацію

- працюємо, відпочиваємо, займаємось справами

- не забуваємо про прийом ліків

- не забуваємо про фізичні вправи



