На Землю насувається потужна та затяжна магнітна буря

Магнітна буря накриє Землю 10 листопада. Ця буря буде високого рівня і розтягнеться на кілька днів. Можуть бути відчутні погіршення здоров'я багатьох людей, а також перебої в роботі приладів.
За даними порталу Meteoagent, потужна магнітна буря накриє Землю у четвер, 10 листопада. Рівень цієї бурі досягне позначки G1 (5), а отже, вплив зможуть відчути багато людей на планеті.
Штормитиме три дні: 10 та 11 листопада рівень G1 і лише 12 листопада магнітосфера почне потроху заспокоюватися. У стабільний стан вона повернеться лише 13 листопада.
Як впливає магнітна буря на здоров'я людини
Найчастіші симптоми:Головний біль, запаморочення