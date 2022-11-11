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Новости
Наука
10 ноября 22, 17:52
На Землю насувається потужна та затяжна магнітна буря
магнітна буря
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Магнітна буря накриє Землю завтра, 10 листопада

Магнітна буря накриє Землю 10 листопада. Ця буря буде високого рівня і розтягнеться на кілька днів. Можуть бути відчутні погіршення здоров'я багатьох людей, а також перебої в роботі приладів.

За даними порталу Meteoagent, потужна магнітна буря накриє Землю у четвер, 10 листопада. Рівень цієї бурі досягне позначки G1 (5), а отже, вплив зможуть відчути багато людей на планеті.

Штормитиме три дні: 10 та 11 листопада рівень G1 і лише 12 листопада магнітосфера почне потроху заспокоюватися. У стабільний стан вона повернеться лише 13 листопада.

Як впливає магнітна буря на здоров'я людини

Найчастіші симптоми:

Головний біль, запаморочення
Сонливість, загальмованість 
Швидка стомлюваність, слабкість, сильна втома
Стрибки артеріального тиску та перепади серцебиття
Порушення концентрації, уважності
Безсоння Апатія, депресивні стани 
Ломота в м'язах та кінцівках 
Дратівливість, агресія, запальність 
Загострення тривожності
Загострення хронічних захворювань
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