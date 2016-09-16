Предвыборная кампания в России шокирует

В воскресенье Россия выберет новый парламент после предвыборной кампании, названной "самой вялой" за десятилетие, пишет Newsweek.

Автор статьи Дэмиен Шарков отмечает, что ожидается победа партии "Единая Россия". "Несмотря на потенциально предсказуемые результаты, в выборах принимают участие, по меньшей мере, 14 партией, не считая независимых кандидатов, и их предвыборные кампании не только достаточно энергичны, но порой сопровождаются удивительными вещами", - пишет он.

Шарков отмечает, например, "утечку фото оппозиционеров в обнаженном виде".

Бывшая оппозиционная активистка Мария Баронова баллотируется от одного из округов Москвы как независимый кандидат. Журналист напоминает о сложности регистрации независимых кандидатов, вынужденных собирать большое количество подписей избирателей.

"Кандидатура Бароновой была утверждена. Но не успела она отпраздновать этот факт, как в сеть просочилась ее фотосессия в обнаженном виде: прокремлевские интернет-таблоиды опубликовали совместное с ее коллегой селфи топлес", - говорится в статье.

Кроме того, Шарков заметил "белых голубей за Дональда Трампа".

С начала украинского кризиса, повествует корреспондент, Мария Катасонова стала в соцсетях одним из самых рьяных активистов из числа российских ультранационалистов. Теперь 21-летняя активистка баллотируется в Госдуму от партии "Родина" - и в ходе кампании активно поддержала кандидата в президенты США Дональда Трампа и даже провела акцию протеста против Хиллари Клинтон. "Она написала статью, изложив семь причин, по которым она надеется на то, что Трамп станет президентом, и выпустила семь белых голубей перед посольством США в Москве", - говорится в статье.

Журналист также обратил внимание на "автомобильные гудки на теледебатах".

Теледебаты были шансом выдвинуться для двух основных сил, критикующих Путина, партии "Парнас" и движения "Яблоко", пишет автор, однако представитель оппозиционного "Парнаса" Вячеслав Мальцев потратил почти все отведенное ему время на призывы к противникам из прокремлевских партий не перебивать его. После нескольких ожесточенных споров в прошлом месяце Мальцев пришел подготовленным на заключительные дебаты, на которых столкнулся с Игорем Коротченко - лидером партии "Родина", говорится в статье. Тот обвинил "Парнас" в желании снова видеть в Москве взрывы, как в 1990-е годы. "В ответ Мальцев закричал, чтобы он не орал ему на ухо, а затем, осознав, что Коротченко еще далеко не закончил, выхватил автомобильный рожок из нагрудного кармана и начал гудеть ему в лицо", - говорится в статье.

Читайте также: В РОССИИ УЖЕ НЕТ ОППОЗИЦИИ



Свою роль во время дебатов сыграли и слова Путина, отмечает Шарков.

Глава "Парнаса" Михаил Касьянов, обсуждая инфраструктурные проблемы России, напомнил на теледебатах эпизод из "Прямой линии" с Путиным, когда один из звонивших спросил президента: "Как нам ездить на машинах, когда у нас нет дорог?" - "Зачем вам машины, если у вас нет дорог?" - процитировал ответ Путина Касьянов.

Программа была прервана на рекламу, потом телеведущий заявил, что редакторы на государственном телевидении проверили программу "Прямая линия", которая прошла в апреле, и не обнаружили подобных заявлений Путина, говорится в статье.

"Разумеется, российские интернет-пользователи быстро сами просмотрели "Прямую линию" и нашли вопрос, на который ссылался Касьянов", - пишет Шарков.