В России уже нет оппозиции

Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев "с уверенностью смотрят на воскресные выборы в Госдуму, и тому есть причина: в стране нет оппозиции - почти нет", пишет Юлиан Ханс на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung.

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза может многое рассказать о репрессиях в России. Его последние недели выглядят так: "Сначала задержание на предвыборном мероприятии в Санкт-Петербурге и четыре часа, проведенных в участке из-за несанкционированной акции. (...) Спустя неделю нападение в Нижнем Новгороде. Тогда люди, скрывавшие свои лица под масками, ворвались в кафе, куда он зашел совершенно спонтанно. Кто-то следил за ним. Нападавшие забросали его яйцами, одно из которых попало ему в глаз, и сделали фотографии, которые на следующий день появились в прокремлевской прессе. В свою очередь, вернувшегося из Нижнего Новгорода Кара-Мурзу на вокзале ждал телеканал НТВ. Операторы четко знали, в каком вагоне ехал оппозиционер. Их работу телезрители увидели три дня спустя в самый прайм-тайм в 20-минутном "фильме-расследовании", в котором показывали деньги, оппозиционеров, а также британские и американские флаги. В фильме говорилось, что оппозиция является продуктом Запада для дестабилизации России".

"Можно ругать Путина и даже писать в газеты критические статьи. Но если они угрожают их личным интересам, они реагируют довольно жестко", - рассказывает 35-летний Кара-Мурза, работавший корреспондентом в Вашингтоне, а затем в Институте современной России Павла Ходорковского.

В мае 2015 года Кара-Мурза - в самый разгар местных выборов в Санкт-Петербурге и Новосибирске он был зампредседателя партии "Парнас" - был отравлен. "С меня начал литься пот, мое сердце сильно билось, и мне было очень плохо. Еще какой-то момент назад мне было хорошо, и вдруг я почувствовал, что тяжело болен", - рассказывает он. К приезду скорой помощи Кара-Мурза уже не мог двигать ногами и руками и постоянно терял сознание. Изначально врачи подозревали сердечный приступ, но на следующий день был поставлен диагноз "тяжелое отравление", причем причина была неизвестна. Тогда Кара-Мурза пролежал в коме целую неделю: у больного отказывал один орган за другим. В какой-то момент он был подключен сразу к восьми аппаратам, которые выполняли функции печени, почек и легких. Врачи говорили супруге Кара-Мурзы, что вероятность выжить составляла всего 5%. Тем не менее, московские врачи все же спасли его, и после этого Кара-Мурза еще целый год проходил курс реабилитации в США и заново учился ходить с помощью костылей.

Когда яд попал в тело Кара-Мурзы, неизвестно - может быть, за несколько дней, а то и недель до приступа. "Тем более, что есть такие отравление, которые происходят так же, как работает двухкомпонентный клей, а именно - при попадании в организм первой части ничего не происходит, и только второй компонент запускает процесс отравления. Это может произойти через несколько дней или недель, и тогда уже никто не вспомнит, что было съедено или выпито". В свою очередь, для изготовления таких ядов надо быть специалистом, а такие профессионалы работают на спецслужбы.

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Похожие симптомы, кстати, были у умершего в 2003 году журналиста Юрия Щекочихина, который делал расследования про вторую чеченскую кампанию и связи властей с мафией.

Из 43 человек, выбранных в 2012 году в Координационный совет оппозиции, "за прошедшее время репрессии в той или иной форме на себе прочувствовал каждый второй. Так, Борис Немцов был убит, Кара-Мурза стал жертвой отравления, Алексей Навальный был судим, его брат получил реальный срок. Еще четверо сидят в тюрьме, трое приговорены к обязательным работам, еще два судебных процесса идут в данный момент. Восемь эмигрировали за границу, а двум было запрещено заниматься профессиональной деятельностью", добавляет издание.