Беларусь продала России в 5 раз больше яблок, чем собрала

Беларусь поставила в Россию яблок в прошлом гоу в пять разбольше, чем весь урожая республики. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передает Lenta.Ru.

Отмечается, что запрещенные к ввозу в Россию продукты зарубежных стран нередко поставляются по поддельным сопроводительным и фитосанитарным документам, в том числе и под видом белорусских товаров.

"В 2015 году в Россию было импортировано 573 тысячи тонн белорусских яблок и грибов, что в пять раз превышает собранный в Белоруссии урожай", - рассказали в прокуратуре.

Ситуацию усугубляет то, что на границе России и Беларуси не проводится фитосанитарный контроль ввозимых товаров.

5 августа Россельхознадзор подсчитал, что в России за год уничтожили более 7,5 тысяч тонн продуктов, попавших под эмбарго.

