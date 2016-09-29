В России появилась угроза дефицита хлеба

В стране начался дефицит хлебопекарной пшеницы. Такие сведения передает Интерфакс. Планируется замещать нехватку 12 миллионов тонн такой муки пшеницей низких классов, говорят в Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий.

Руководитель союза Аркадий Гуревич предупредил, что качество зерна ухудшается с каждым годом. Также на съезде работников отрасли он поведал, что доля пшеницы третьего класса в период с 2012 года по 2015-й упала на 15%, с 48% до 33%.

Как сообщал "УРА-Информ", тем временем Украина подписала новый договор с Турцией. Он касается товаров АПК.