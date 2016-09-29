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Новости
Россия
29 сентября 16, 15:50
В России появилась угроза дефицита хлеба
хлеб
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Россия в ближайшем будущем может испытать проблемы с производством хлеба.

В стране начался дефицит хлебопекарной пшеницы. Такие сведения передает Интерфакс. Планируется замещать нехватку 12 миллионов тонн такой муки пшеницей низких классов, говорят в Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий.

Руководитель союза Аркадий Гуревич предупредил, что качество зерна ухудшается с каждым годом. Также на съезде работников отрасли он поведал, что доля пшеницы третьего класса в период с 2012 года по 2015-й упала на 15%, с 48% до 33%.

Как сообщал "УРА-Информ", тем временем Украина подписала новый договор с Турцией. Он касается товаров АПК. 
URA-Inform
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