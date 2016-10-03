В Московском СИЗО удерживают журналиста Укринформа

В Москве задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" спецкорр Национального информационного агентства Укринформ Роман Сущенко. Об этом написал министр информполитики Юрий Стець на своей странице в Facebook.





Ведомство отслеживает ситуацию вокруг задержания Сущенко, сообщил он. "Юридический отдел собирает всю необходимую информацию относительно обстоятельств и причин задержания", - подчеркнул Стець.





Организация "Открытая Россия" сообщает на официальном сайте, что Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко по обвинению в "шпионаже" по ст. 276 УК РФ.





"Мы совершенно случайно встретили в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы 47-летнего гражданина Украины Романа Сущенко. Он рассказал, что он журналист, которого обвиняют в шпионаже. Подробностей своего задержания и обвинений, которые ему предъявили, Сущенко не смог нам сообщить", - рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова.





По ее словам, сотрудники "Лефортово" запретили членам ОНК спрашивать Сущенко об уголовном деле.





"Сущенко сообщил правозащитникам, что при задержании на него оказывали психологическое давление, следователь не позволил ему позвонить домой и сообщить жене о своем аресте. Следствие ФСБ предоставило ему государственного адвоката. Сущенко попросил правозащитников связаться с консулом Украины в Москве. Украинский консул уже подтвердил им информацию об аресте этого журналиста в России", - отметила Светова.



