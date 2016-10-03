Фейгин выехал в СИЗО "Лефортово" к украинскому журналисту

Он намерен требовать встречи с задержанным украинским корреспондентом Романом Сущенко. Как сообщает издание "Укринформ", журналистом которого является Сущенко, сейчас защитник уже находится возле Лефортово.

Ему необходимо составить ряд документов по делу. Сегодня же он будет в суде, а затем отправится в следственное управление ФСБ. После он вновь поедет в тюрьму, - сообщили в агентстве.

Напомним, в Москве задержали украинского журналиста Романа Сущенко. Российские власти обвинили его в шпионаже.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины в настоящее время проверяет информацию о задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко и договаривается о посещении задержанного украинскими консулами.