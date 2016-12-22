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22 декабря 16, 15:04
В РФ попрощались с убитым послом Карловым
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Попрощаться с Андреев Карловым пришел Владимир Путин.
Попрощаться с Андреев Карловым пришел Владимир Путин.

В Москве простились с убитым в Турции послом России Андреем Карловым. Панихида состоялась в Министерстве иностранных дел РФ, на ней присутствовал президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев и глава МИДа Сергей Лавров.

Лавров передал семье Карлова звезду героя России, это звание накануне погибшему присвоил Путин. Президент возложил букет роз к подножию гроба и долго разговаривал с его родными. Отпевание прошло в Храме Христа Спасителя под руководством патриарха Кирилла. Имя Карлова выбито на памятной доске в МИД РФ, именем посла назовут улицу в Анкаре.

С воинскими почестями Карлова похоронили на Химкинском кладбище Москвы. Из-за сегодняшних похорон Путин перенес на завтра ежегодную большую пресс-конференцию.

Видео прощания с Карловым (Путин подходит на 19 секунде):

Напомним,19 декабря российского посла во время открытия российской выставки в Анкаре застрелил турецкий полицейский, 22-летний курд Мерт Алтынташ, который пробрался на мероприятие под видом охранника посла. Во время нападения он выкрикивал лозунги в защиту невинно убитых мирных жителей Сирии. Ранее убийца около 10 раз работал в охране президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Korrespondent
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