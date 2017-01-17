Скандальный художник Павленский бежал из России

Российский художник-акционист Петр Павленский уехал во Францию вместе со своей гражданской женой Оксаной Шалыгиной и детьми. В России по заявлению против него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье "насильственные действия сексуального характера", передает Дождь.

По словам Павленского, заявление на него и Шалыгину написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Максимальный срок наказания по 132 статье УК – десять лет лишения свободы. Сам художник какую-либо вину отрицает и называет это дело "доносом".

Павленский рассказал, что 14 декабря после того, как он прилетел в Москву из Варшавы, его и Шалыгину отвезли на допрос. После этого они с двумя детьми уехали на машине в Украину через Беларусь, а оттуда улетели во Францию.

Сам художник считает все это лишь предлогом для того, чтобы выгнать его из России. Павленский рассказал, что он действительно знаком со Слониной. Она была у него дома один раз – вечером 4 декабря, после чего написала заявление.

Адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила, что сейчас по этому заявлению идет доследственная проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Сам Павленский утверждает, что если уголовной статье будет дан ход, он будет просить политическое убежище во Франции.

Как сообщалось, художник Петр Павленский стал известен после того, как в 2013 году он прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади. Акцию он назвал протестом против "триумфа полицейского государства".

В октябре 2014 года Павленский отрезал себе мочку уха, сидя на заборе психиатрической больницы.

А в ноябре 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. В июне 2016 года его приговорили к штрафу на общую сумму в миллион рублей за повреждение объекта культурного наследия и испорченную дверь. Штраф Павленский платить отказался.