Соцсети РФ смеются над громким заявлением Савченко (ФОТО)

В сети многие пользователи из России, не столько поддержали позицию Савченко, сколько выразили удивление тому, почему Украина все еще претендует на оккупированный Донбасс, пишет Politeka.





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Пользователь Русский Байбак в имперском духе задается вопросом: «Как можно менять, то, что вам не принадлежит», имея в виду аннексированный Крым на Донбасс, где находится оккупационные войска РФ.





Савченко предложила «обменять» Крым на Донбасс (ВИДЕО)https://t.co/xOrafJ9lTH

как можно менять то что вам не пренадлежит





— Русский Байбак (@sur111yaru) January 18, 2017

















Пользователь Сергей Балашов в лучших традициях киселевской пропаганды пишет, что Донбасс не вернется Украине из-за того, что «Киев натравил правосеков на не согласных с госпереворотом «недочеловеков», а сами запретили русский язык».













«Молодец Надежда! Не зря сидела в российской тюрьме, перевоспиталась», – злорадствует над безответственным заявлением Савченко пользователь Людмила Дмитриева.













Ее мнение о пользе российской тюрьмы поддерживает пользователь Бонифаций Бонифациев.









Нашлись в сети и те, кто задался вполне объективным вопросом: – Любопытно, а за что она сама воевала, вопросила ExicО.

Однако большинство пользователей отметили, что ожидают от украинских политиков не только Крым, но остальные части Украины.





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Заявление Савченко не придало ей авторитета в глазах россиян, вызвав волну насмешек и оскорблений в адрес Украины. Как сказал пользователь Маузер Гоцман: «А казачок-то засланный оказался».











