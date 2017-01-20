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Новости
Россия
18 января 17, 20:06
Соцсети РФ смеются над громким заявлением Савченко (ФОТО)
Савченко
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Очередное скандальное заявление Надежды Савченко относительно «отказа» от аннексированного Крыма вызвало насмешки у россиян
В сети многие пользователи из России, не столько поддержали позицию Савченко, сколько выразили удивление тому, почему Украина все еще претендует на оккупированный Донбасс, пишет Politeka.


Пользователь Русский Байбак в имперском духе задается вопросом: «Как можно менять, то, что вам не принадлежит», имея в виду аннексированный Крым на Донбасс, где находится оккупационные войска РФ.

Савченко предложила «обменять» Крым на Донбасс (ВИДЕО)https://t.co/xOrafJ9lTH
как можно менять то что вам не пренадлежит

— Русский Байбак (@sur111yaru) January 18, 2017




Пользователь Сергей Балашов в лучших традициях киселевской пропаганды пишет, что Донбасс не вернется Украине из-за того, что «Киев натравил правосеков на не согласных с госпереворотом «недочеловеков», а сами запретили русский язык».



«Молодец Надежда! Не зря сидела в российской тюрьме, перевоспиталась», – злорадствует над безответственным заявлением Савченко пользователь Людмила Дмитриева.



Ее мнение о пользе российской тюрьмы поддерживает пользователь Бонифаций Бонифациев.

Бонифаций Бонифациев

Нашлись в сети и те, кто задался вполне объективным вопросом: – Любопытно, а за что она сама воевала, вопросила ExicО.
ExicО
Однако большинство пользователей отметили, что ожидают от украинских политиков не только Крым, но остальные части Украины.


сергей порохов
джо байден

Заявление Савченко не придало ей авторитета в глазах россиян, вызвав волну насмешек и оскорблений в адрес Украины. Как сказал пользователь Маузер Гоцман: «А казачок-то засланный оказался».

маузер


Источник: politeka.net
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