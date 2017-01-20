Соцсети РФ смеются над громким заявлением Савченко (ФОТО)

В сети многие пользователи из России, не столько поддержали позицию Савченко, сколько выразили удивление тому, почему Украина все еще претендует на оккупированный Донбасс, пишет Politeka.
Пользователь Русский Байбак в имперском духе задается вопросом: «Как можно менять, то, что вам не принадлежит», имея в виду аннексированный Крым на Донбасс, где находится оккупационные войска РФ.
Савченко предложила «обменять» Крым на Донбасс (ВИДЕО)https://t.co/xOrafJ9lTH
как можно менять то что вам не пренадлежит
— Русский Байбак (@sur111yaru) January 18, 2017
Пользователь Сергей Балашов в лучших традициях киселевской пропаганды пишет, что Донбасс не вернется Украине из-за того, что «Киев натравил правосеков на не согласных с госпереворотом «недочеловеков», а сами запретили русский язык».
«Молодец Надежда! Не зря сидела в российской тюрьме, перевоспиталась», – злорадствует над безответственным заявлением Савченко пользователь Людмила Дмитриева.
Ее мнение о пользе российской тюрьмы поддерживает пользователь Бонифаций Бонифациев.
Нашлись в сети и те, кто задался вполне объективным вопросом: – Любопытно, а за что она сама воевала, вопросила ExicО.
Однако большинство пользователей отметили, что ожидают от украинских политиков не только Крым, но остальные части Украины.
Заявление Савченко не придало ей авторитета в глазах россиян, вызвав волну насмешек и оскорблений в адрес Украины. Как сказал пользователь Маузер Гоцман: «А казачок-то засланный оказался».