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Новости
Россия
4 февраля 17, 11:00
В России с обидой восприняли слова президента Беларуси
Лукашенко
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В Кремле ответили Лукашенко на "пинание договоров"
После пресс-конференции Александра Лукашенко, которая длилась более семи часов, в пресс-службе Кремля болезненно отреагировали на некоторые заявления президента Беларуси.
 
Напомним, Лукашенко заявил, что Россия нарушает международные договоры и "пинает их в хвост и в гриву". Лукашенко считает, что российско-белорусские отношения переживают кризис, а одна из причин этого – определенные силы в руководстве РФ. Также президент обвинил главу ФСБ, который поручил установить приграничную зону между Россией и Беларусью. 
 
В пресс-службе Кремля пояснили, что ни о каком пограничном режиме между странами речи не идет, и принятые меры никоим образом не коснутся граждан России и Беларуси.
 
"Речь идет лишь о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран. Никаких последствий от такого шага для граждан Союзного государства, то есть граждан России и Беларуси, нет и быть не может", - сообщили в пресс-службе.

Также Александр Лукашенко сообщил, что отзывает беларуских специалистов из совместных таможенных органов. По его словам, интеграционные структуры не работают так, как следует, и приносят проблемы.
 
"Разве это дело, мы за 2015 год в ЕврАзЭс упали в товарообороте на 40%, в 2016 - еще на 18%. Это что, нормально? Из-за неравных цен, неравных условий Белоруссия потеряла $15 млпд", - возмущен Александр Лукашенко.
 
В Кремле ответили, что в рамках Союзного государства Россия оказывает Беларуси значительную экономическую помощь. 
 
Также в Кремле посчитали спекулятивным заявление Лукашенко о возбуждении уголовного дела против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Тот якобы мешает поставкам беларуской продукции в Россию.
 
Эти слова Александра Лукашенко в Кремле восприняли с недоумением. Как отметили в пресс-службе, Россельхознадзор исправно и профессионально осуществляет возложенные на него функции. И в заключение выразили надежду, что в обозримом будущем Москве и Минску удастся согласовать сроки проведения Высшего госсовета Союзного государства, чтобы обсудить все вопросы сотрудничества.
 
Напомним, ранее сообщалось, что российская ФСБ создала пограничную зону на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Беларусью. 
Korrespondent
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