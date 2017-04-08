Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.63
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.94
USD
27.07
RUB
0.48
Новости
Россия
7 апреля 17, 11:51
Задержан подозреваемый во взрыве у школы в Ростове
фсб
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Им оказался 46-летний местный житель Эдуард Шарапов.
Им оказался 46-летний местный житель Эдуард Шарапов.

В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в организации взрыва возле местной школы. Он уже признался в содеянном, сообщает Следственный комитет РФ.

"В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый – 46-летний житель Ростова-на-Дону Эдуард Шарапов. В ходе допроса он пояснил, что у него были длительные неприязненные отношения с пострадавшим на почве ревности к женщине. Зная образ жизни потерпевшего и его маршрут, он решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства", – сказал представитель ведомства.

Также задержанный признался, что специально оставил фонарик, под который было замаскировано самодельное взрывное устройство, включенным, чтобы вид горящих светодиодов привлек внимание потерпевшего.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 апреля в Ростове-на-Дону возле школы прогремел взрыв. Тяжелые ранения получил сторож, который поднял заминированный фонарик.

Позже было опубликовано видео взрыва в Ростове-на-Дону.
Korrespondent
Ещё по теме:
Кремль стремится быть влиятельным и неуловимым
В питерском метро обнаружена еще одна бомба (ВИДЕО)
МИД: Россия пока не сообщает гражданство погибших в Питере
Среди пострадавших в питерском метро украинцев нет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разрушая хрущевки, в Москве стирают память о диссидентах
noimageЧМ-2018: Россия занова открывает вытрезвители
noimageВ Москве проходит фейковый митинг против террора
noimageРейтинг Навального в России вырос вдвое
noimageПитерский смертник был подорван дистанционно
Лента новостей