В России прошли первые задержания на акциях протеста (ВИДЕО)

В России 12 июня отмечают День России. Также там проходят антикоррупционный митинг, организованный оппозиционерами, сообщает УНИАН.

Во Владивостоке после призывов организаторов покинуть площадь митингующие решили сменить площадку и пришли в сквер адмирала Кузнецова, где оперативники ОМОНа задержали около 10 человек, передает VL.ru.

Собравшиеся выкрикивали лозунги: "Он вам не Димон", "Медведева в отставку", "Нет полицейскому государству!".





Сообщается, что полиция задержала активиста Максима Шинкаренко за то, что у него в руках был свернутый лист ватмана. Сам он поделился информацией о том, что на плакате написано "Димон, выйди вон". Говорит, хотел в одиночном пикете поучаствовать.





На акции протеста во Владивостоке также задержали координатора штаба Алексея Навального Юрия Кучина.



