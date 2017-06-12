В России прошли первые задержания на акциях протеста (ВИДЕО)

В России 12 июня отмечают День России. Также там проходят антикоррупционный митинг, организованный оппозиционерами, сообщает УНИАН.
Во Владивостоке после призывов организаторов покинуть площадь митингующие решили сменить площадку и пришли в сквер адмирала Кузнецова, где оперативники ОМОНа задержали около 10 человек, передает VL.ru.
Собравшиеся выкрикивали лозунги: "Он вам не Димон", "Медведева в отставку", "Нет полицейскому государству!".
Сообщается, что полиция задержала активиста Максима Шинкаренко за то, что у него в руках был свернутый лист ватмана. Сам он поделился информацией о том, что на плакате написано "Димон, выйди вон". Говорит, хотел в одиночном пикете поучаствовать.
На акции протеста во Владивостоке также задержали координатора штаба Алексея Навального Юрия Кучина.
В Благовещенске Амурской области задержано, как минимум, четверо активистов. По словам одного из них, его задержали, когда он развернул плакат с лозунгом, передает ОВД-Инфо. Ранее администрация Благовещенска отказала в согласовании мероприятия.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве место митинга Навального перекрыли мешками.