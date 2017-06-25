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Новости
Россия
25 июня 17, 08:51
Россия ответила на инициативу Турчинова по биопаспортам
Турчинов
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В России считают, что от усложнения въезда больше пострадают именно украинцы.
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков предложил ответить на усложнение россиянам въезда в Украину.
 
Таким образом он прокомментировал заявление главы СНБО Александра Тручинова, который заявил, что у россиян при въезде в Украину будут собирать биометрические данные.
 
"Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда росс.граждан в Украину, объявленное Турчиновым. Украина заплатит за это бОльшую цену", - написал Пушков в Twitter.
 
 
Он также подчеркнул, что Украина должна ввести визовый режим для граждан РФ.
Korrespondent
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