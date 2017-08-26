Москва вызвала посла Молдовы за Приднестровье

"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг... как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях", - говорится в сообщении.





В МИД РФ добавили, что подобные инициативы повлекут "неизбежное негативное влияние" на сотрудничество Москвы и Кишинева.

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Кроме того, негативные последствия могут быть и для процесса приднестровского урегулирования. В российском министерстве отметили, что инициатива Молдавии игнорирует "подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре".

Напомним, 2 мая Молдова признала Приднестровье оккупированной территорией.

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики.