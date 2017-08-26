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Россия
25 августа 17, 22:54
Москва вызвала посла Молдовы за Приднестровье
Кремль
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В Москве хотят объяснений за позицию Молдовы по поводу вывода войск РФ из непризнанной республики.
В Москве хотят объяснений за позицию Молдовы по поводу вывода войск РФ из непризнанной республики. МИД России вызвал посла Молдавии в РФ Андрея Негуцу в связи с инициативой Кишинева о рассмотрении на Генассамблеи ООН вопроса о выводе иностранных вооруженных сил из страны. На сайте МИДа отмечается, что "на провокационность этой инициативы" дипломату указал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг... как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях", - говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что подобные инициативы повлекут "неизбежное негативное влияние" на сотрудничество Москвы и Кишинева.
 

Кроме того, негативные последствия могут быть и для процесса приднестровского урегулирования. В российском министерстве отметили, что инициатива Молдавии игнорирует "подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре".
Напомним, 2 мая Молдова признала Приднестровье оккупированной территорией.
 
Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики.
Korrespondent
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