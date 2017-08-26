Иосиф Кобзон рассекретил место жительства беглого Януковича

В интервью изданию Dni.Ru он сказал, что беглый Янукович живет в Баковке в Одинцовском районе Московской области.





«В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем Китайская стена – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович», — заявил артист.





По словам Кобзона, беглого президента после Майдана поселили на даче в Баковке, которая «контролируется нашими соответствующими органами».





«Я бы Януковича собственными силами уничтожил за то, что он допустил Майдан. Нельзя было этого делать, — сказал он, добавив, что за высоким забором ему не спрятаться. — Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно».





В Украине Виктор Янукович подозревается в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.



