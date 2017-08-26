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Новости
Россия
26 августа 17, 09:42
Иосиф Кобзон рассекретил место жительства беглого Януковича
Янукович
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Российский певец и депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон признался, что проживает по соседству с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
В интервью изданию Dni.Ru он сказал, что беглый Янукович живет в Баковке в Одинцовском районе Московской области.

«В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем Китайская стена – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович», — заявил артист.

По словам Кобзона, беглого президента после Майдана поселили на даче в Баковке, которая «контролируется нашими соответствующими органами».

«Я бы Януковича собственными силами уничтожил за то, что он допустил Майдан. Нельзя было этого делать, — сказал он, добавив, что за высоким забором ему не спрятаться. — Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно».

В Украине Виктор Янукович подозревается в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

Источник: news-facts.com
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