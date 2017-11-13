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12 ноября 17, 21:08
Под Москвой прощались с Задрновым (ФОТО)
Задорнов
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На территории одной из подмосковных клиник состоялось прощание с Задорновым
На территории одной из подмосковных клиник состоялось прощание с известным сатириком и публицистом Михаилом Задорновым, который недавно ушел в иной мир на 70 году жизни.



Как сообщают российские информационные агентства, проститься с юмористом пришли не только его родственники и близкие, но и многочисленные поклонники. Всего в церемонии приняли участие около ста человек.





Заметим, по желанию самого Задорнова церемония прощания сначала проходила в закрытом режиме. Так, по словам представителей его семьи, артист всегда охранял свою жизнь от вмешательства извне и иронически относился к публичности, поэтому его близкие попросили "не создавать панику вокруг его смерти".



Правда, за полтора часа всех желающих все же пропустили на территорию клиники, чтобы проститься с сатириком.



К слову, открытая часть церемонии была очень скромной и само прощание продолжалось около 20 минут. За это время поклонники творчества Задорнова успели только положить цветы к его фотографии, а после всех попросили покинуть территорию больничного комплекса.



Напомним, Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года на 70 году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Похоронят сатирика в латвийской Юрмале, где он родился.


Как сообщалось ранее, о смерти Задорнова в аннексированном Крыму создали ненавистное граффити 


Крым. Симферопольская вата даже когда типа скорбит, делает это с ненавистью


Источник: 24tv.ua 
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