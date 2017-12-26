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25 декабря 17, 22:25
ДТП с автобусом в Москве: есть жертвы (ФОТО)
ДТП в Москве
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В результате аварии погибли не пять, а четыре человека.

Сегодня в Москве рейсовый автобус протаранил толпу людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". 

Автобус, ходил по маршруту SK (818Е), заехал на тротуар, сбил нескольких человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице.

Среди вероятных причин аварии – неисправность транспортного средства. Версия умышленного наезда не рассматривается.


Водитель автобуса задержан.


"Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", – заявил водитель автобуса.


В результате наезда пассажирского автобуса на людей в подземном переходе Москвы погибли не пять, а четыре человека. Травмы получили 11 человек, уточнили в мэрии российской столицы.


Пока установлена личность одной погибшей женщины, имена еще трех человек неизвестны.
Korrespondent
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