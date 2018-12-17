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17 декабря 18, 17:36
Сущенко об условиях пребывания в колонии:"Это страшно!"
Роман Сущенко
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Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко прислал письмо с первым рисунком из колонии в селе Утробино, а также рассказом о своих наблюдениях о новом месте пребывания.
Об этом сообщает  «Тиждень».

«Несколько строк о будничном. За прошедшее с момента этапирования время пришлось пережить культурный шок, связанный прежде всего с условиями и «прелестями» перемещения по принуждению (вагон «столыпин», антисанитария, тараканы размером со спичечный коробок, вездесущие грызуны всех мастей, плесень, влажность, кромешная тьма, недоедание и холод), а с отношением к людям, которые изменили по решению суда свой социальный статус», – пишет Сущенко.

По словам журналиста, цель сотрудников исправительного учреждения – запугать и унизить достоинство людей, отбывающих наказание.

Сущенко отметил, что до того момента, пока человек не почувствует на себе заключения, его невозможно представить. «... Это страшно, тревожно страшно», – написал он.

Кроме письма коллегам политзаключенный прислал свой новый рисунок – потерянный «Руанский собор». Ранее Сущенко уже рисовал его, но по неизвестным причинам он был потерян и не дошел до его семьи. Поэтому журналист решил нарисовать новый.


Фото: ukrinform.ua

Как отметил журналист, рисунок выполнен с помощью «кировского розового киселя» и пастелью.

Полная версия письма:

«Несколько строк о будничном. За прошедшее с момента этапирования время пришлось пережить культурный шок, связанный прежде всего с условиями и «прелестями» перемещение по принуждению (вагон «столыпин», антисанитария, тараканы размером со спичечный коробок, вездесущие грызуны всех мастей, плесень, влажность, кромешная тьма, недоедание и холод), а с отношением к людям, изменившим по решению суда свой социальный статус.

Обращение – формальное, притворно-сочувственное, а по сути – безразличное. Диалог, если он имеет место быть, велся в такой форме, которая бы исключала всякую возможность ответа. Цель – запугать, унизить личное достоинство, проигнорировать любые законные потребности... К счастью, у любой дороги есть конец.

Вторую неделю осваиваюсь в колонии напротив села Утробино. Из окошка «чрева» моей камеры хорошо видно однотипные сельские здания, как и ежедневный восход солнца сквозь покрытую изморозью «колючку». Хочется видеть десятки, сотни незнакомых лиц. Как в зной, испытывая жажду, пить стакан за стаканом холодную воду.

Пока не почувствуешь на себе заключения, его невозможно представить. Думаешь, появилось время читать, размышлять, все не так страшно. Но это страшно, тревожно страшно. Замедляется время, теряется ориентация. Это читается во взглядах, движениях и поведении людей, которых видел. Не дам погаснуть свету своему!

Делюсь новой работой, это копия утраченного рисунка «Руанский собор». В ней появились новые цвета – это кировский розовый кисель, изрядно разбавленный пастелью. Администрация позволила нашему консулу передать мне в камеру набор пастели (24 мелка!).

Дорогие друзья, коллеги! С наступающими новогодними и рождественскими праздниками вас и ваших родных, близких. Помните о здоровье, счастье и детском смехе в доме.

Искренне ваш Роман Сущенко.

20.11.2018

г. Кирово-Чепецк, с. Утробино»
 

Напомним, 30 сентября 2016 года в Москве задержали собкора Укринформа Романа Сущенко, куда он прибыл с частной поездкой. Его обвиняют в шпионаже.

В Укринформе задержания журналиста назвали спланированной провокацией.

Арестованного в Москве украинского журналиста обвинили в шпионаже.


Украина, в свою очередь, требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Источник: zik.ua
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