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Новости
Украина
7 октября 16, 16:34
Россия предъявила обвинение Сущенко в шпионаже
Сущенко
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Украинца обвиняют в шпионаже.
Украинца обвиняют в шпионаже.

В РФ следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом заявил адвокат украинца Марк Фейгин в пятницу, 7 октября.

В РФ следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом заявил адвокат украинца Марк Фейгин в пятницу, 7 октября.

"Ему предъявлено обвинение. Следователь продолжает излагать фабулу", – сказал защитник.

По словам Фейгина, его подзащитный не намерен сегодня давать показания следователю в качестве обвиняемого, так как у него не было возможности пообщаться с адвокатом и согласовать позицию.
Отметим, свою вину Сущенко не признает.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко 1 октября на два месяца. В ФСБ России утверждают, что Сущенко является кадровым сотрудником украинской разведки в звании полковника. В ведомстве считают, что он собирал "составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии".

Как сообщал Корреспондент.net, в Минобороны Украины заявления ФСБ РФ о принадлежности Сущенко к разведке назвали провокацией.
Korrespondent
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