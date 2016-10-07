Россия предъявила обвинение Сущенко в шпионаже

В РФ следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом заявил адвокат украинца Марк Фейгин в пятницу, 7 октября.

В РФ следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом заявил адвокат украинца Марк Фейгин в пятницу, 7 октября.





"Ему предъявлено обвинение. Следователь продолжает излагать фабулу", – сказал защитник.





По словам Фейгина, его подзащитный не намерен сегодня давать показания следователю в качестве обвиняемого, так как у него не было возможности пообщаться с адвокатом и согласовать позицию.

Отметим, свою вину Сущенко не признает.





Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко 1 октября на два месяца. В ФСБ России утверждают, что Сущенко является кадровым сотрудником украинской разведки в звании полковника. В ведомстве считают, что он собирал "составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии".





Как сообщал Корреспондент.net, в Минобороны Украины заявления ФСБ РФ о принадлежности Сущенко к разведке назвали провокацией.



