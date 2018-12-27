Карпюк отказывается от свиданий с семьей: боится пыток

Украинский политзаключенный Николай Карпюк пять лет не виделся с семьей и просит родственников не приезжать к нему. Об этом рассказал его адвокат Илья Новиков в эфире 5 канала.

Адвокат напомнил, что в ФСБ Карпюка пытали и он согласился подписать показания, когда ему показали фото сына и пригрозили привезти его и также пытать.

"Николай сам настаивает, чтобы ни его жена, ни его сын Тарас, который уже пять лет его не видел, все таки не ехали к нему на свидания, потому что он считает, что это для него небезопасно", - пояснил Новиков.

Адвокат отметил, что не знает, что еще пробовать - ожидаемых обменов так и не произошло: "Я не уверен, что люди, о которых мы говорим, что мы их успеем вытащить, пока не будет слишком поздно".

16 июня 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека не смогла встретиться с украинским политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.