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Новости
Россия
29 декабря 18, 17:58
РФ "нагнетает обстановку" и готовит теракт
Вадим Скибицкий
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По информации украинской разведки, Россия готовит в Донбассе теракт с использованием химикатов

Россия готовит в Донбассе теракт с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого.

"Начиная с ноября 2018 года украинская разведка отмечает нагнетание Россией обстановки на временно оккупированных территориях и распространение в медиапространстве темы химического оружия. ГУР наблюдает ряд признаков, которые четко указывают на подготовку РФ теракта с использованием отравляющих химикатов", - заявил Скибицкий.

Также, по его словам, все заявления РФ о якобы подготовке военными силами Украины химатаки в Донбассе "безосновательны и провокативны".

С таким же заявлением сегодня выступил и министр обороны Украины Степан Полторак: он заявил, что информация о якобы подготовке Украиной химатаки в Донбассе - провокация РФ.

Ранее появилась информация о якобы скором наступлении ВСУ и готовящейся химической атаке в Донбассе.

Также командующий объединенными силами Сергей Наев заявил, что подготовка к ведению боевых действий в оккупированных сейчас населенных пунктах Донбасса пока не проводится.
liga.net
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