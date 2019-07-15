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Новости
Россия
15 июля 19, 11:50
Войну в Украине можно закончить одним звонком, - Госдума РФ
Косачев
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Российский депутат сделал заявление.

Депутат Госдумы РФ Константин Косачев сообщил, что войну на востоке Украины можно закончить одним телефонным звонком.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Косачев отметил, что один звонок с Европейского союза в Киев может подтолкнуть власти страны к переговорам. По другому официальные власти не согласятся на переговоры по урегулированию конфликта в стране с “другой стороной”. 

Между тем, Косачев не уточнил, кто именно является “другой стороной” в этом конфликте. 

Кроме того, российский депутат отметил, что Европа вместо того, чтоб подтолкнуть Киев к переговорам, вводит против России новые санкции потому, что так “удобнее”.

Напомним, Разумков назвал единственный способ вернуть мир на Донбасс. По словам политика, переговоры нужно проводить не с “марионетками”, а с реальными оппонентами.
bigmir.net
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