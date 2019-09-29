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29 сентября 19, 18:41
В Москве прошел митинг за свободу политзаключенных. ФОТО
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На проспекте Сахарова в Москве проходит митинг в защиту политзаключенных.
На проспекте Сахарова в Москве проходит митинг в защиту политзаключенных. Его главное требование – освободить арестованных и осужденных по "московскому делу" и прекратить преследования по политическим мотивам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

Проведение митинга согласовано властями. По данным полиции, на пр. Сахарова собралось 20 тысяч человек. По оценке организации "Белый счетчик", на митинг пришли 23,3 тысячи человек.

Все фото – "Новая газета"

В митинге принимают участие оппозиционные российские политики Алексей Навальный и Илья Яшин, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, бывшие фигуранты дела о массовых протестах Даниил Конон, Владислав Барабанов, Валерий Костенок и Алексей Миняйло.

Митингующие выступают за прекращение уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля, "дела ФБК" об отмывании денег и поддерживают "тех, кто подвергается преследованию за свою гражданскую и политическую деятельность". Первоначально митинг планировалось провести 28 сентября, однако позже московская мэрия перенесла его.

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"Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а часть из них была освобождена. 5 человек, однако, были осуждены к различным срокам лишения свободы по обвинениям в насилии по отношению к полицейским. Это Павел Устинов, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данила Беглец. С "московским делом" также связывают приговоры Константину Котову – по статье о неоднократных нарушениях на митингах – и Владиславу Синице, в твите которого суд усмотрел угрозу расправы над детьми сотрудников Росгвардии.

Кроме того, несколько человек по-прежнему находятся в СИЗО или под домашним арестом.

В поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили сотни деятелей культуры и общественных деятелей, учителей, студентов, врачей, журналистов, священников Русской православной церкви, людей других профессий. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.
censor.net.ua
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