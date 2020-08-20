Алексея Навального отравили. Он в реанимации. ВИДЕО

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сегодня был госпитализирован, предположительно, с отравлением, находится в коме. Об этом сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала она.
Ярмыш также считает, что врачи ведут себя уклончиво – и это подтверждает версию об отравлении.
"Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", - написала пресс-секретарь.