Алексея Навального отравили. Он в реанимации. ВИДЕО

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сегодня был госпитализирован, предположительно, с отравлением, находится в коме. Об этом сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала она.

Ярмыш также считает, что врачи ведут себя уклончиво – и это подтверждает версию об отравлении.

"Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", - написала пресс-секретарь.

Ярмыш также говорит, что в реанимации - "полно полицейских", которые пытаются взять объяснение у врача. "Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны" и увёл полицейских в другую комнату", - утверждает она.





Сегодня Навальному стало плохо в самолете. Борт экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Сторонники оппозиционера считают, что ему отравили чай.







