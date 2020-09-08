РФ отложила беседу глав МИД из-за срыва перемирия

Разговор между главами МИД Украины и России по поводу нарушения перемирия со стороны боевиков откладывается из-за срочной командировки Сергея Лаврова в Сирию. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сначала реакция российского МИД была довольно живой, но сегодня с утра (7 сентября – ред.) мы получили уведомления, что министр Лавров срочно отбыл в командировку, и неизвестно, когда этот разговор состоится," – рассказал Кулеба.

По его словам, когда на востоке убивают украинского солдата, единственная сторона, с которой нужно говорить – это РФ.

Кулеба обозначил основные вопросы, который поставит перед российской стороной: как РФ объясняет то, что произошло, остается ли она привержена режиму прекращения огня. Также планируется обсудить подготовку встречи глав МИД нормандской четверки (Украина, Франция, Германия и Россия).

Кулеба связал нарушение перемирия с избирательной компанией в Украине, отметив: "У нас есть политические силы, которым любая плохая новость с Донбасса добавляет баллов".

Также министр считает, что российская сторона срывом перемирия повышает ставки перед встречей советников лидеров нормандской четверки и пытается изменить повестку встречи, снова вернув обсуждение вопросов безопасности.

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Кулеба подчеркнул, что встреча советников остается в графике, Украина очень тщательно к ней готовится и гибель украинских солдат будет жестко на ней обговариваться.





5 сентября, боевики потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.





6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня. У Украины за сутки было шесть потерь: один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки, 7 сентября он скончался.





Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которое они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве. В тот же день Кулеба заявил, что инициировал срочный разговор с Лавровым.



