РФ отложила беседу глав МИД из-за срыва перемирия

Разговор между главами МИД Украины и России по поводу нарушения перемирия со стороны боевиков откладывается из-за срочной командировки Сергея Лаврова в Сирию. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Сначала реакция российского МИД была довольно живой, но сегодня с утра (7 сентября – ред.) мы получили уведомления, что министр Лавров срочно отбыл в командировку, и неизвестно, когда этот разговор состоится," – рассказал Кулеба.
По его словам, когда на востоке убивают украинского солдата, единственная сторона, с которой нужно говорить – это РФ.
Кулеба обозначил основные вопросы, который поставит перед российской стороной: как РФ объясняет то, что произошло, остается ли она привержена режиму прекращения огня. Также планируется обсудить подготовку встречи глав МИД нормандской четверки (Украина, Франция, Германия и Россия).
Кулеба связал нарушение перемирия с избирательной компанией в Украине, отметив: "У нас есть политические силы, которым любая плохая новость с Донбасса добавляет баллов".
Также министр считает, что российская сторона срывом перемирия повышает ставки перед встречей советников лидеров нормандской четверки и пытается изменить повестку встречи, снова вернув обсуждение вопросов безопасности.
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Кулеба подчеркнул, что встреча советников остается в графике, Украина очень тщательно к ней готовится и гибель украинских солдат будет жестко на ней обговариваться.22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.