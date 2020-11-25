Возлюбленная Немцова о последних минутах жизни политика

Возлюбленная российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая, которая стала свидетелем его гибели, рассказала о том, что произошло в день убийства.

Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

"Я чувствовала, что в тот вечер он был особо тревожным", - рассказала Дурицкая, вспоминая события, произошедшие на Большом Москворецком мосту поздно вечером 27 февраля 2015 года.

"Мы шли очень близко друг к другу. И я подняла голову вверх, так как подумала, что это салюты. И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют", - сказала она.

По ее словам, обернувшись, она увидела лишь уносящийся автомобиль серого цвета.





"Я присела к Борису. И до последнего я думала, что это была чья-то злая шутка: ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив. Но я видела, как он задыхается и пытался кашлять, а изо рта у него уже пошла кровь", - сказала Дурицкая.





Девушка вспомнила, что побежала к стоящей неподалеку снегоуборочной машине и попросила водителя позвонить в скорую, однако тот просто вышел с машины и закурил.





После того, как удалось вызвать полицию, девушка впала в шок.





"Я помню, что позвонила маме, но так как было уже поздно, она не взяла трубку. Я написала ей сообщение, что убили Бориса. И у мамы был свой шок. Потому что когда она прочитала сообщение, она начала мне звонить, а я уже не брала трубку, так как сидела в полицейской машине", - сказала она.





Дурицкая говорит, что слышала "выстрелов шесть", но длились они секунду. Также она уверена, что Немцов погиб на месте.





Девушка утверждает, что лица нападавшего она не видела, так как стреляли со спины.









Его дочь, Жанна Немцова, намекнула, что к этому может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.



