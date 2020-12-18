Подарок Лаврову спровоцировал дипломатический скандал

В Боснии и Герцеговине разразился громкий дипломатический скандал после того, как сопрезидент от сербской общины Милорад Додик, встречаясь с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, подарил ему 300-летнюю украинскую икону, вывезенную из оккупированного Луганска.

Об этом сообщает ВВС.

Это могло бы быть фейком, если бы не тот факт, что в подтверждение подлинности иконы даже показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью украинского УССР.

Местные издания также пишут об этом, ссылаясь на слова самого Додика о том, что икону нашли в Луганске. Кроме того, фотографии иконы и печатей опубликовала местное информационное агентство SRNA.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине через два дня после встречи, 16 декабря, направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.





"О ситуации нам известно. Посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также украинская сторона ожидает встречи с официальными представителями МИД БиГ. Встреча должна состояться в ближайшие дни" - сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.





В тоже время, министр иностранных дел страны Бисера Туркович уже заявила, что на основе ноты прокуратура должна разобраться, как украинская собственность оказалась в стране, назвав обвинения украинской стороны "серьезными".





Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 1 декабря, вызвал венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за недавних угроз в адрес венграм Закарпатья, а также исполнения гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги.







