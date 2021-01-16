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Новости
Россия
16 января 21, 11:27
Минобороны РФ поставляет квадрокоптеры в российскую армию
квадрокоптер
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Министерство обороны Российской Федерации (РФ) приняло решение о массовых поставках в части российских вооруженных сил небольших легких квадрокоптеров.

Беспилотники, которые планируется использовать для ведения разведки, дополнят разведочные БПЛА самолетного типа, которых в российской армии около двух тысяч. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Легкие квадрокоптеры поступят на вооружение разведывательных рот и батальонов сухопутных войск ВС РФ, сообщает издание "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны России.

Отмечается, что эксперимент по применению небольших и относительно недорогих коптеров вертолетного типа проходил в российских войсках с 2019 года в основном на базе подразделений и частей Восточного военного округа. В конце 2020 года были подведены итоги использования беспилотных аппаратов. Согласно заявлению Минобороны РФ, эксперимент признан успешным.
censor.net.ua
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