Навального задержали в аэропорту Москвы. Видео

В Москве Алексея Навального задержали после посадки самолета. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что во время прохождения пограничного контроля полиция заявила Навальному, что в случае отказа проследовать с ними, к нему будет применена сила.

На данный момент Навальный ушел с полицейскими, адвокат и Юлия Навальная остались.