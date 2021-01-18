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17 января 21, 20:45
Навального задержали в аэропорту Москвы. Видео
Навальный
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Во время прохождения пограничного контроля полицейские предложили Навальному "проследовать за ними".

В Москве Алексея Навального задержали после посадки самолета. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что во время прохождения пограничного контроля полиция заявила Навальному, что в случае отказа проследовать с ними, к нему будет применена сила.

На данный момент Навальный ушел с полицейскими, адвокат и Юлия Навальная остались.

Позже стало известно, что основания по требованию оппозиционера правоохранители не назвали, адвоката с ним не пустили.

Известно, что задержание проводили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации.


"17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", - цитирует ТАСС сообщение прес-службы УФСИН.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево.

Напомним, Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.
Korrespondent
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